UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Радиация не знает, где Россия". Зеленский обратился к россиянам из-за удара по Запорожской АЭС

Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с обстрелами оккупантов Запорожской АЭС. Он попросил их выйти на улицы и говорить о том, что они хотят жить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Русские люди, я хочу обратиться к вам, как это вообще возможно? Мы же в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывами графит, жертв, эвакуацию из Припяти и 30 км зоны. Как же можно это забыть?" - воскликнул он.

По словам Зеленского, если память о тех трагических днях жива, то россияне должны сказать своей власти, что хотят жить.

"Радиация не знает, где Россия", - констатировал президент.

Как сообщалось, в этом же видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских военных полностью отбита память о Чернобыле. Сегодня ночью оккупационные танкисты обстреливали Запорожскую АЭС.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. На момент 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЗапорожьеЭнергодарВойна в Украине