"Радиация не знает, где Россия". Зеленский обратился к россиянам из-за удара по Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с обстрелами оккупантов Запорожской АЭС. Он попросил их выйти на улицы и говорить о том, что они хотят жить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Русские люди, я хочу обратиться к вам, как это вообще возможно? Мы же в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывами графит, жертв, эвакуацию из Припяти и 30 км зоны. Как же можно это забыть?" - воскликнул он. По словам Зеленского, если память о тех трагических днях жива, то россияне должны сказать своей власти, что хотят жить. "Радиация не знает, где Россия", - констатировал президент.