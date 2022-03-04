"Радіація не знає, де Росія". Зеленський звернувся до росіян через удар по Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв’язку з обстрілами окупантів Запорізької АЕС. Він попросив їх вийти на вулиці і говорити, що вони хочуть жити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Російські люди, я хочу звернутися до вас, як це взагалі можливо? Ми ж у 1986 році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухами графіт, жертв, евакуацію з Прип'яті та 30 км зони. Як же можна це забути?" - вигукнув він.
За словами Зеленського, якщо пам'ять про ті трагічні дні жива, то росіяни мають сказати своїй владі, що хочуть жити.
"Радіація не знає де Росія", - констатував президент.
Як повідомлялось, в цьому ж відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Оскільки сьогодні вночі окупаційні танкісти обстрілювали Запорізьку АЕС.
Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. На момент 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.
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