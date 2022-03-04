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"Радиация не знает, где Россия". Зеленский обратился к россиянам из-за удара по Запорожской АЭС

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Украина, Пятница 04 марта 2022 11:32
"Радиация не знает, где Россия". Зеленский обратился к россиянам из-за удара по Запорожской АЭС Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с обстрелами оккупантов Запорожской АЭС. Он попросил их выйти на улицы и говорить о том, что они хотят жить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Русские люди, я хочу обратиться к вам, как это вообще возможно? Мы же в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывами графит, жертв, эвакуацию из Припяти и 30 км зоны. Как же можно это забыть?" - воскликнул он.

По словам Зеленского, если память о тех трагических днях жива, то россияне должны сказать своей власти, что хотят жить.

"Радиация не знает, где Россия", - констатировал президент.

Как сообщалось, в этом же видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских военных полностью отбита память о Чернобыле. Сегодня ночью оккупационные танкисты обстреливали Запорожскую АЭС.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. На момент 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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