"Радіація не знає, де Росія". Зеленський звернувся до росіян через удар по Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв’язку з обстрілами окупантів Запорізької АЕС. Він попросив їх вийти на вулиці і говорити, що вони хочуть жити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Російські люди, я хочу звернутися до вас, як це взагалі можливо? Ми ж у 1986 році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухами графіт, жертв, евакуацію з Прип'яті та 30 км зони. Як же можна це забути?" - вигукнув він. За словами Зеленського, якщо пам'ять про ті трагічні дні жива, то росіяни мають сказати своїй владі, що хочуть жити. "Радіація не знає де Росія", - констатував президент.