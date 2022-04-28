Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, - Энергоатом
Несмотря на то, что временно находящуюся под контролем оккупантов Запорожскую атомную электростанцию перевели на минимальный уровень мощности для обеспечения только собственных потребностей, радиационный фон на объекте остается в норме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение "Энергоатома".
"Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - в пределах нормы", - говорится в сообщении.
Так, радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне -8-12 мкР в час.
В ведомстве заверяют - это "соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской атомной электростанции".
Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской АЭС. В результате на станции вспыхнул пожар, по состоянию на 07:00 утра огонь был потушен.
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