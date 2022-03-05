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Радиационный фон в ЧАЭС в пределах нормы, а персонал десятые сутки мужественно выполняет свою работу

Автор: Катерина Гончарова

Все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС" с 17:00 24 февраля продолжают находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

"Персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" мужественно и героически выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации объектов уже десятые сутки подряд, без ротации. Отсутствие должного отдыха и стрессовые ситуации в связи с присутствием на территории ГСП "Чернобыльская АЭС" вооруженных вражеских военных существенно увеличивает вероятность ошибки оперативного персонала. Такие ошибки могут привести к тяжелым радиационным последствиям", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения не восстановлена.

Однако регулировочный контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока что невозможен.

Потеряна телефонная связь с персоналом ЧАЭС, который остается непосредственно на станции, из-за повреждения соответствующих линий.

Мобильной связи на предприятии нет с момента захвата территории зоны отчуждения военными Российской Федерации.

"По информации персонала ГСП "Чернобыльская АЭС", получаемый по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов ГСП "Чернобыльская АЭС" находятся в норме", - подчеркивают в сообщении.

Отметим, глава МАГАТЭ заявил о намерении поехать в Чернобыль для контроля над ситуацией.

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