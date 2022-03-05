Радіаційний фон у ЧАЕС - у межах норми, а персонал десяту добу мужньо виконує свою роботу

"Персонал ДСП "Чорнобильська АЕС" мужньо та героїчно виконує свої функції із забезпечення безпечної експлуатації об'єктів уже десяту добу поспіль, без ротації. Відсутність належного відпочинку та стресові ситуації у зв'язку з присутністю на території ДСП "Чорнобильська АЕС" озброєних ворожих військових суттєво збільшує ймовірність помилки оперативного персоналу. Такі помилки можуть призвести до важких радіаційних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що роботу Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження не відновлено.

Однак регулювальний контроль стану ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об'єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження поки що неможливий.

Втрачено телефонний зв'язок із персоналом ЧАЕС, який залишається безпосередньо на станції, через пошкодження відповідних ліній.

Мобільного зв'язку на підприємстві немає з моменту захоплення території зони відчуження військовими Російської Федерації.

"За інформацією персоналу ДСП "Чорнобильська АЕС", що отримується по доступним каналам зв’язку, параметри безпеки об’єктів ДСП "Чорнобильська АЕС" перебувають в нормі", - підкреслюють у повідомленні.