Радиационный фон в ЧАЭС в пределах нормы, а персонал десятые сутки мужественно выполняет свою работу
Все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС" с 17:00 24 февраля продолжают находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.
"Персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" мужественно и героически выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации объектов уже десятые сутки подряд, без ротации. Отсутствие должного отдыха и стрессовые ситуации в связи с присутствием на территории ГСП "Чернобыльская АЭС" вооруженных вражеских военных существенно увеличивает вероятность ошибки оперативного персонала. Такие ошибки могут привести к тяжелым радиационным последствиям", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения не восстановлена.
Однако регулировочный контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока что невозможен.
Потеряна телефонная связь с персоналом ЧАЭС, который остается непосредственно на станции, из-за повреждения соответствующих линий.
Мобильной связи на предприятии нет с момента захвата территории зоны отчуждения военными Российской Федерации.
"По информации персонала ГСП "Чернобыльская АЭС", получаемый по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов ГСП "Чернобыльская АЭС" находятся в норме", - подчеркивают в сообщении.
Отметим, глава МАГАТЭ заявил о намерении поехать в Чернобыль для контроля над ситуацией.
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