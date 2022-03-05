ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Радіаційний фон у ЧАЕС - у межах норми, а персонал десяту добу мужньо виконує свою роботу

Новость на русском →
Чорнобиль, Субота 05 березня 2022 19:25
Радіаційний фон у ЧАЕС - у межах норми, а персонал десяту добу мужньо виконує свою роботу Фото: Адміністративна будівля ЧАЕС (wukupedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Усі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" з 17:00 24 лютого продовжують перебувати під контролем збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

"Персонал ДСП "Чорнобильська АЕС" мужньо та героїчно виконує свої функції із забезпечення безпечної експлуатації об'єктів уже десяту добу поспіль, без ротації. Відсутність належного відпочинку та стресові ситуації у зв'язку з присутністю на території ДСП "Чорнобильська АЕС" озброєних ворожих військових суттєво збільшує ймовірність помилки оперативного персоналу. Такі помилки можуть призвести до важких радіаційних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що роботу Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження не відновлено.

Однак регулювальний контроль стану ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об'єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження поки що неможливий.

Втрачено телефонний зв'язок із персоналом ЧАЕС, який залишається безпосередньо на станції, через пошкодження відповідних ліній.

Мобільного зв'язку на підприємстві немає з моменту захоплення території зони відчуження військовими Російської Федерації.

"За інформацією персоналу ДСП "Чорнобильська АЕС", що отримується по доступним каналам зв’язку, параметри безпеки об’єктів ДСП "Чорнобильська АЕС" перебувають в нормі", - підкреслюють у повідомленні.

Відзначимо, глава МАГАТЕ заявив про намір поїхати до Чорнобиля для контролю над ситуацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати