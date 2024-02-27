У Раді зробили заяву про підвищення податків в Україні

За її словами, до кінця лютого Рада очікує від Кабміну план альтернативних надходжень до держбюджету на тлі відсутності допомоги від Сполучених Штатів Америки.

"Що це може бути? Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, це також може бути перегляд акцизних зборів, зборів за надра, що також дуже важливо. Але президент (Володимир Зеленський - ред.) проти підвищення податків. Тому ми повинні наразі заспокоїти населення: підвищення податків ми не розглядаємо зараз як основний сценарій, тому що президент сказав шукати альтернативні шляхи", - зазначила нардеп.

Вона також уточнила, що розглядається варіант запозичення у Нацбанку. Тому альтернатив багато, але завдання влади - зробити так, щоб це прямо не торкнулося населення.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило про те, що Україна готує план для Міжнародного валютного фонду на випадок, якщо США не надаватимуть нашій країні допомогу.

Такий план, зокрема, включає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

Це потрібно, щоб отримати гроші від МВФ.