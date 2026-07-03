В українських школах готують заборону на смартфони, але є нюанс

Деталі законопроєкту та рішення Комітету

Профільний комітет розглянув законопроєкт № 15105, який пропонує внести зміни до статті 53 Закону України "Про освіту". Документ мав на меті зобов'язати учнів не відволікатися на гаджети під час занять.

Виняток хотіли зробити лише для випадків, коли техніка потрібна для навчання або за медичними показаннями.

Народні депутати вирішили повернути законопроєкт автору на доопрацювання за результатами розгляду в першому читанні.

Також Комітет рекомендував Міністерству освіти і науки спільно з експертами розробити комплексний механізм, який чітко врегулює використання цифрових пристроїв у закладах середньої освіти.

Які правила діють у школах зараз

На сьогодні в українському законодавстві немає прямої заборони на мобільні телефони у класах. Через це адміністрації шкіл не мають законних підстав вилучати техніку.

Водночас заклади освіти мають автономію, тому можуть прописувати власні правила внутрішнього розпорядку та обмежувати використання гаджетів на рівні статуту школи.

Чому виникла дискусія: за і проти

Освітній омбудсмен Надія Лещик раніше зазначала, що відсутність чітких законів створює проблеми - невідомо, де зберігати телефони під час уроків та хто відповідає за їхнє збереження, адже це приватна власність дитини.

До того ж телефон часто виконує захисну функцію - учні фіксують на відео випадки булінгу, жорстокого поводження чи порушення своїх прав, що є законним доказом.

З іншого боку, безконтрольні гаджети сильно відволікають від навчання, знижують концентрацію та обмежують живе спілкування дітей. При цьому автор законопроєкту не надав точних даних, чи є саме телефони головною причиною падіння успішності.