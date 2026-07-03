В украинских школах готовят запрет на смартфоны, но есть нюанс

В украинских школах законодательно могут запретить использование мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов на уроках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Профильный комитет рассмотрел законопроект № 15105, предлагающий внести изменения в статью 53 Закона Украины "Об образовании". Документ имел целью обязать учащихся не отвлекаться на гаджеты во время занятий.
Исключение хотели сделать только в случаях, когда техника нужна для обучения или по медицинским показаниям.
Народные депутаты решили вернуть законопроект автору на доработку по результатам рассмотрения в первом чтении.
Также Комитет рекомендовал Министерству образования и науки совместно с экспертами разработать комплексный механизм, четко урегулирующий использование цифровых устройств в заведениях среднего образования.
На сегодняшний день в украинском законодательстве нет прямого запрета на мобильные телефоны в классах. Поэтому администрации школ не имеют законных оснований изымать технику.
В то же время учебные заведения имеют автономию, поэтому могут прописывать собственные правила внутреннего распорядка и ограничивать использование гаджетов на уровне устава школы.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик ранее отмечала, что отсутствие четких законов создает проблемы - неизвестно, где хранить телефоны на уроках и кто отвечает за их сохранность, ведь это частная собственность ребенка.
К тому же телефон часто выполняет защитную функцию - учащиеся фиксируют на видео случаи буллинга, жестокого обращения или нарушения своих прав, что является законным доказательством.
Кроме того, бесконтрольные гаджеты сильно отвлекают от обучения, снижают концентрацию и ограничивают живое общение детей. При этом автор законопроекта не предоставил точных данных, являются ли телефоны главной причиной падения успеваемости.
Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лесной объяснял, могут ли украинские школы самостоятельно запрещать гаджеты. По его словам, учебные заведения имеют полное право ограничивать использование мобильных телефонов во время занятий, если согласуют это решение с родителями.
Специальных директив от МОН для этого не требуется - администрация может заключить "социальный договор" и собирать телефоны перед уроками в боксы или оставлять их в индивидуальных шкафчиках.
В то же время проблема отвлечения учеников на цифровые устройства подтверждается исследованиями. Стало известно, сколько времени школьники действительно проводят в TikTok и Instagram на уроках.
Согласно данным журнала JAMA, подростки сидят в смартфонах в среднем 70 минут в течение каждого учебного дня, когда должны быть сосредоточены на обучении, а общее экранное время развлекательного контента достигает 8,5 часов в день.