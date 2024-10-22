У Раді заявили, що скоро будуть конкретні результати застосування вітчизняних ракет

За його словами, невдовзі всі побачать результати застосування українських балістичних ракет.

"Якщо говорити про "Вільху", тут питання є певні скажімо так до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримувати", - розповів Чернєв.

Він також сказав, що у випадку застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів, по типу "Грім", то по їх застосуванню ведеться робота.

"І президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", - підкреслив він.

Виробництво ракет в Україні

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський розповів про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". Згодом він також показав її використання.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вартість однієї ракети-дрона "Паляниця" - менше ніж 1 мільйон доларів.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.