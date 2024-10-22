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В Раде заявили, что скоро будут конкретные результаты применения отечественных ракет

Фото: Егор Чернев (facebook.com/cherneve)
Автор: Наталья Кава

Некоторые ракеты украинского производства уже прошли апробирование. Однако есть проблемы с комплектующими, необходимыми для них.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил нардеп, глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, вскоре все увидят результаты применения украинских баллистических ракет.

"Если говорить о "Ольхе", здесь вопросы есть определенные скажем так к производству этих ракет. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но есть комплектующие, которые на сегодняшний день мы не можем, к сожалению, быстро получать", - рассказал Чернев.

Он также сказал, что в случае применения оперативно-тактических ракетных комплексов по типу "Гром", то по их применению ведется работа.

"И президент уже говорил о том, что баллистические наши ракеты прошли испытания. Здесь, поверьте мне, скоро будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", - подчеркнул он.

Производство ракет в Украине

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". Впоследствии он также показал ее использование .

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, стоимость одной ракеты-дрона "Паляница" - менее 1 миллиона долларов.

О том, что известно об украинском оружии – читайте в материале РБК-Украина.

Также в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщали, что у Украины есть возможности для производства более 3 млн беспилотников разных типов ежегодно.

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