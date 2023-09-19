ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Раде предложили уволить Шуфрича с поста главы Комитета по вопросам свободы слова

Киев, Вторник 19 сентября 2023 17:24
UA EN RU
Раде предложили уволить Шуфрича с поста главы Комитета по вопросам свободы слова Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Скандального народного депутата Нестора Шуфрича могут уволить с должности главы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

"Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича - народного депутата Украины с должности председателя комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей", - сказано в проекте постановления.

Арест Шуфрича

Напомним, на прошлой неделе правоохранители пришли с обысками к нардепу Нестору Шуфричу. Позже стало известно, что парламентария подозревают в государственной измене.

В ходе обысков у пророссийского депутата обнаружили георгиевские ленты, медали, ордена и не только.

В тот же день состоялось судебное заседание, в ходе которого Шуфричу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нестор Шуфрич Верховная рада
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны