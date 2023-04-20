У Раді запропонували повернути з 1 липня перевірки на митниці

Проектом закону пропонується з 1 липня 2023 року відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок (зустрічних звірок) дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Перевірки стосуватимуться своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Також планується установити, що у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів після податкового повідомлення-рішення, адміністративні стягнення за порушення митних правил не накладаються протягом воєнного стану.

Як зазначається пояснювальній записці, з березня 2022 року в Україні зупинено проведення митними органами документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

"Документальні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів є однією із форм митного контролю, під час якої перевіряються дані митних декларацій та відомості у них. Проте на сьогодні митні органи позбавлені можливості здійснювати одну із форм митного контролю, обов’язковість якої визначено умовами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур", - йдеться в документі.