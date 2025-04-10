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У Раді закликали виробників ліків активніше долучатися до зниження цін

Четвер 10 квітня 2025 11:23
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У Раді закликали виробників ліків активніше долучатися до зниження цін Фото: у Раді закликали виробників ліків активніше долучатися до зниження цін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Виробники лікарських засобів мають відігравати більш активну роль у формуванні доступної цінової політики на ринку медикаментів.

Про це заявила член комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Вікторія Вагнєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Уніан".

"Я вважаю, що виробники ліків могли б відігравати більшу роль у забезпеченні доступних цін, особливо в контексті соціальної відповідальності", - зазначила депутат.

За її словами, процес зниження вартості ліків повинен мати комплексний підхід за участі держави, фармвиробників, дистриб’юторів та аптек.

"Це має бути спільна відповідальність усіх учасників ринку. Саме конкуренція є ключовим інструментом для зниження цін", - додала Вагнєр.

Водночас, депутат наголосила на ризиках вибіркового, лише на рівні аптек, адміністративного втручання в ціноутворення, що, за її словами, може створити загрози для фармацевтичного ринку України.

"Ми запропонували регуляторним службам і Антимонопольному комітету провести дослідження щодо ціноутворення фармацевтичних виробників. Очікуємо на їхні звіти у другій половині квітня", - сказала вона.

Окрему увагу парламентарка звернула на ситуацію в прифронтових регіонах, зокрема на Херсонщині.

"Частина аптек дійсно закривається або вже закрилася. Це загрозлива ситуація, особливо для малих аптек і мобільних аптечних пунктів. Їхня нерентабельність ставить під загрозу доступ пацієнтів до медикаментів у прифронтових громадах", - повідомила Вагнєр.

За її словами, МОЗ має вжити всіх необхідних заходів для підтримки аптечної інфраструктури, особливо у зонах підвищеного ризику.

"Аптеки - це не лише податки й робочі місця. Це, насамперед, доступ людей до лікування. Якщо закривається аптека, яка обслуговує 10–18 сіл - ми маємо критичну ситуацію", - підсумувала депутат.

Раніше повідомлялось, що виробники ліків формують 72% ціни на медичні препарати.

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