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В Раде призвали производителей лекарств активнее участвовать в снижении цен

Четверг 10 апреля 2025 11:23
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В Раде призвали производителей лекарств активнее участвовать в снижении цен Фото: в Раде призвали производителей лекарств активнее участвовать в снижении цен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Производители лекарственных средств должны играть более активную роль в формировании доступной ценовой политики на рынке медикаментов.

Об этом заявила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктория Вагнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Униан".

"Я считаю, что производители лекарств могли бы играть большую роль в обеспечении доступных цен, особенно в контексте социальной ответственности", - отметила депутат.

По ее словам, процесс снижения стоимости лекарств должен иметь комплексный подход с участием государства, фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптек.

"Это должна быть общая ответственность всех участников рынка. Именно конкуренция является ключевым инструментом для снижения цен", - добавила Вагнер.

В то же время, депутат отметила риски выборочного, только на уровне аптек, административного вмешательства в ценообразование, что, по ее словам, может создать угрозы для фармацевтического рынка Украины.

"Мы предложили регуляторным службам и Антимонопольному комитету провести исследование по ценообразованию фармацевтических производителей. Ожидаем их отчеты во второй половине апреля", - сказала она.

Отдельное внимание парламентарий обратила на ситуацию в прифронтовых регионах, в частности на Херсонщине.

"Часть аптек действительно закрывается или уже закрылась. Это угрожающая ситуация, особенно для малых аптек и мобильных аптечных пунктов. Их нерентабельность ставит под угрозу доступ пациентов к медикаментам в прифронтовых громадах", - сообщила Вагнер.

По ее словам, Минздрав должен принять все необходимые меры для поддержки аптечной инфраструктуры, особенно в зонах повышенного риска.

"Аптеки - это не только налоги и рабочие места. Это, прежде всего, доступ людей к лечению. Если закрывается аптека, которая обслуживает 10-18 сел - мы имеем критическую ситуацию", - подытожила депутат.

Ранее сообщалось, что производители лекарств формируют 72% цены на медицинские препараты.

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