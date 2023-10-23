У Раді взялися за таксистів і кур'єрів: нардепи пропонують платити податки за спецрежимом

У Верховній Раді пропонують запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йдеться, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект №10166 , та народного депутата Ярослава Железняка .

Як зазначено на картці документа на сайті парламенту, проект закону наразі наданий для обговорення, і направлений на розгляд Комітету.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності, був ініційований 18 нардепами.

Для чого це потрібно

Як пояснив один з авторів документа Железняк, нововведення покликане спростити умови для легалізації понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур'єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів - загалом 20 видів діяльності).

Крім того, це дозволить визначити юридичну площину для діяльності онлайн-платформ відповідно до вимог Директиви про адміністративне співробітництво (DAC7) щодо автоматичного обміну інформацією операторів цифрових платформ, пояснив парламентарій.

Це пов'язано із наміром гармонізації українського законодавства з Європейським Союзом, додав він.

"Законом буде створено прозоре й зрозуміле регулювання діяльності онлайн-платформ. Адже в одних тільки Uber, Bolt, Uklon, Glovo - понад 300 тис. самозайнятих водіїв та кур'єрів! (Цих платформ більше - Kabanchik тощо, їхня кількість зростає)" , – розповів Желєзняк.

Також зазначається, що подібна платформа для надання податкових даних про доходи таких самозайнятих осіб дозволить розв'язати проблему обліку готівкових надходжень.

"Це детінізація економіки та суттєвий крок уперед у диджиталізації податків", - каже Железняк.

Які переваги

Серед переваг держави нардеп назвав:

додаткові надходження до бюджету,

створення можливості "просто сплачувати податки" для понад 500 тисяч самозайнятих,

створення зрозумілих умов діяльності "операторів цифрових платформ".

Які переваги для громадян :

спрощення та автоматизація обліку,

низький податок - 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність).

"Податковий спецрежим" - не обов'язковий для всіх

Переходити на оплату податків за таким спеціальним режимом українці зможуть за бажанням.

"Хто захоче - залишається на звичній для себе системі, яка діє зараз", - пояснює парламентарій.