Податкові перевірки повертаються: хто в зоні ризику найближчим часом

Верховна рада прийняла в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Згідно з проектом №10016-д, до плану-графіку проведення документальних планових перевірок у період з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись:

1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв: в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська. мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі і ПДВ менший ніж 50% по галузі. річний дохід становить понад 10 млн гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.



Водночас з 1 листопада 2023 року продовжить діяти мораторій на: