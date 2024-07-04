У Раді визначилися з датою та розміром підвищення акцизу на бензин, дизель та автогаз

За його даними, планується, що законопроект №11256-2 набере чинності з 1 вересня 2024 року, хоча раніше планувалося, акцизи підвищать з 1 липня.

"По факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро)", - написав він.

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Зокрема, з 1 липня ставки на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро.

Проектом встановлено графік щорічного збільшення таких (протягом чотирьох років).

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.