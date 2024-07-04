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В Раде определились с датой и размером повышения акциза на бензин, дизель и автогаз

Фото: бензин подорожает осенью (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал проект изменений в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, планируется, что законопроект №11256-2 вступит в силу с 1 сентября 2024 года, хотя ранее планировалось, акцизы повысят с 1 июля.

"По факту оставили версию, которая была у правительства до первого чтения. Так вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 не 277 евро, а 250 евро)", - написал он.

https://t.me/yzheleznyak

В частности, с 1 июля ставки на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

Проектом установлен график ежегодного увеличения таковых (в течение четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет по дорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

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Цены на бензинВерховная рада