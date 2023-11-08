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У Раді визначилися з датою розгляду держбюджету-2024

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада розпочне розгляд проекту державного бюджету на 2024 рік у другому читанні 9 листопада. Згідно з Бюджетним кодексом остаточно бюджет потрібно ухвалити до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Текст до другого читання

Кабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.

Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.

Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).

 

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. У першому читанні бюджет був ухвалений 19 жовтня.

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