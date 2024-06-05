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В Раді відреагували на провал швейцарського голосування по Україні

Фото: Рада відреагувала на провал швейцарського голосування по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Після того, як Верхня палата парламенту Швейцарії 3 червня відхилила виділення Україні допомоги на суму 5,58 млрд доларів, виникають питання про ефективність роботи посолки України у Швейцарії Ірини Венедіктової.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Цікаво, чим займається пані посол Венедіктова в Швейцарії?" - відреагував він.

На думку нардепа, ця ситуація стала черговою демонстрацією того, що дипломатичною роботою повинні займатись професіонали.

"І тепер, маючи такого посла, ми маємо і такі результати", - додав Гончаренко.

Як відомо, Ірина Венедиктова, колишня генпрокурорка України, вже майже два роки є послом України у Швейцарії. На цій посаді вона перебуває з 17 листопада 2022 року.

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