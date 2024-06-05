В Раді відреагували на провал швейцарського голосування по Україні

Як відомо, Ірина Венедиктова, колишня генпрокурорка України, вже майже два роки є послом України у Швейцарії. На цій посаді вона перебуває з 17 листопада 2022 року.

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