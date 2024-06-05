В Раде отреагировали на провал швейцарского голосования по Украине

Как известно, Ирина Венедиктова, бывшая генпрокурор Украины, уже почти два года является послом Украины в Швейцарии. В этой должности она находится с 17 ноября 2022 года.

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