У Раді відберуть 11 членів Рахункової палати: хто може претендувати на посади

Комітет з питань бюджету Верховної Ради прийняв рішення оголосити два конкурси на зайняття посад членів Рахункової палати. Переобраний буде майже весь склад палати.

Про це РБК-Україна повідомили в комітеті.

Зокрема, 15 вересня будуть оголошені такі конкурси:

конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року (наразі йдеться про 7 таких посад), встановивши строки подання документів на цей конкурс протягом 2 місяців;

повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (йдеться про 4 вакансії), встановивши строки подання документів протягом 1 місяця.

Умови відбору

За умовами конкурсу, членом Рахункової палати може бути громадянин України, віком від 30 до 65 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років, стаж роботи у сфері державного аудиту, економіки, фінансів або права не менше 5 років та бездоганну ділову репутацію.

"Бюджетний комітет забезпечуватиме здійснення відповідних заходів цих конкурсів. За результатами таких заходів Верховна рада під час пленарного засідання рейтинговим голосуванням визначатиме кандидатів з найбільшою кількістю голосів, яких потім буде призначати членами Рахункової палати на 6 років", - розповіла голова комітету Роксолана Підласа.

Оголошення про умови проведення зазначених конкурсів будуть оприлюднені в газеті "Голос України" та на сайтах Верховної ради і Комітету з питань бюджету 15 вересня 2023 року.

Рахункова палата

Рахункова палата від імені Верховної ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використання. Рахункова палата складається з 13 членів.

За даними Мінфіну, станом 1 липня в Рахунковій палаті працювало 478 осіб. Видатки на Рахункову палату в бюджеті-2023 становлять 370 млн гривень.

У квітні Верховна рада України відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Він був призначений у 2018 році та входив до фракції Блоку Петра Порошенка від партії Віталія Кличка.