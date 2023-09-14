В Раде отберут 11 членов Счетной палаты: кто может претендовать на должности
Комитет по вопросам бюджета Верховной рады принял решение объявить два конкурса на занятие должностей членов Счетной палаты. Переизбран будет почти весь состав палаты.
Об этом РБК-Украина сообщили в комитете.
В частности, 15 сентября будут объявлены следующие конкурсы:
- конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты, срок полномочий которых истекает в марте 2024 года (в настоящее время речь идет о 7 таких должностях), установив сроки подачи документов на этот конкурс в течение 2 месяцев;
- повторный конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты (речь идет о 4 вакансиях), установив сроки подачи документов в течение 1 месяца.
Условия отбора
По условиям конкурса, членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, в возрасте от 30 до 65 лет, владеющий государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским), имеет высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее 7 лет, стаж работы в сфере государственного аудита, экономики, финансов или права не менее 5 лет и безупречную деловую репутацию.
"Бюджетный комитет будет обеспечивать проведение соответствующих мероприятий этих конкурсов. По результатам таких мероприятий Верховная рада во время пленарного заседания рейтинговым голосованием будет определять кандидатов с наибольшим количеством голосов, которые затем будут назначаться членами Счетной палаты на 6 лет", - рассказала председатель комитета Роксолана Подласа.
Объявления об условиях проведения указанных конкурсов будут обнародованы в газете "Голос Украины" и на сайтах Верховной рады и Комитета по бюджету 15 сентября 2023 года.
Счетная палата
Счетная палата от имени Верховной рады осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использование. Счетная палата состоит из 13 членов.
По данным Минфина, по состоянию на 1 июля в Счетной палате работало 478 человек. Расходы на Счетную палату в госбюджете-2023 составляют 370 млн гривен.
В апреле Верховная Рада Украины отправила в отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Он был назначен в 2018 году и входил во фракцию Блока Петра Порошенко от партии Виталия Кличко.