В Раде отберут 11 членов Счетной палаты: кто может претендовать на должности

Комитет по вопросам бюджета Верховной рады принял решение объявить два конкурса на занятие должностей членов Счетной палаты. Переизбран будет почти весь состав палаты.

В частности, 15 сентября будут объявлены следующие конкурсы:

конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты, срок полномочий которых истекает в марте 2024 года (в настоящее время речь идет о 7 таких должностях), установив сроки подачи документов на этот конкурс в течение 2 месяцев;

повторный конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты (речь идет о 4 вакансиях), установив сроки подачи документов в течение 1 месяца.

Условия отбора

По условиям конкурса, членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, в возрасте от 30 до 65 лет, владеющий государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским), имеет высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее 7 лет, стаж работы в сфере государственного аудита, экономики, финансов или права не менее 5 лет и безупречную деловую репутацию.

"Бюджетный комитет будет обеспечивать проведение соответствующих мероприятий этих конкурсов. По результатам таких мероприятий Верховная рада во время пленарного заседания рейтинговым голосованием будет определять кандидатов с наибольшим количеством голосов, которые затем будут назначаться членами Счетной палаты на 6 лет", - рассказала председатель комитета Роксолана Подласа.

Объявления об условиях проведения указанных конкурсов будут обнародованы в газете "Голос Украины" и на сайтах Верховной рады и Комитета по бюджету 15 сентября 2023 года.

Счетная палата

Счетная палата от имени Верховной рады осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использование. Счетная палата состоит из 13 членов.

По данным Минфина, по состоянию на 1 июля в Счетной палате работало 478 человек. Расходы на Счетную палату в госбюджете-2023 составляют 370 млн гривен.

В апреле Верховная Рада Украины отправила в отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Он был назначен в 2018 году и входил во фракцию Блока Петра Порошенко от партии Виталия Кличко.