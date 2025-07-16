У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)

Як пояснив Железняк, конфлікт виник через порушення регламенту, але додав, що трибуна поки не блокується.

"Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися маніпулювати регламентом і все одно її протягнути...", - пояснив Железняк.

"Соєва правка"

Під час засідання податкового комітету Ради 13 червня було обговорено правку до законопроєкту №13157, яка мала ввести експортне мито у розмірі 10% на ріпак та сою, але зрештою парламент не підтримав її.

Автори правки:

заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський;

депутат Андрій Мотовиловець.

Як пояснював Кисилевський, введення 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки.

Як пишуть ЗМІ, проти "соєвих правок" виступили:

Європейська бізнес-асоціація;

Всеукраїнська аграрна рада.

Вони ж вважають, що ці правки вдарять по аграрному ВВП країни й суперечитимуть європейському курсу України.

Зміна уряду

Окремо варто додати, що під час сьогоднішнього засідання Ради очікується голосування за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Для цього народним депутатам необхідно зібрати 226 голосів.

Як пояснював Железняк, до кінця дня члени уряду стануть "в.о", а "Слуги народу" внесуть кандидатуру Юлії Свириденко на посаду нового прем'єр-міністра. Голосування за обрання нового голови уряду відбудеться вже завтра, 17 липня.

Про те як проходить процес зміни уряд - у матеріалі РБК-Україна.