У Раді спростували фейк про плани запровадити обмеження для дітей ухилянтів

"Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не має наміру обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації", - зазначив Арахамія.

Він додав, що складно зрозуміти, чому хтось поширює подібну інформацію, але "її точно не варто сприймати серйозно".

Що передувало

Нагадаємо, раніше член Комітету оборони та нацбезпеки та народний депутат Вадим Івченко розповів, що у новому законопроекті про мобілізацію "пропонують відмовляти в держпослугах тим", хто не хоче захищати Батьківщину.

Він уточнив, що діти ухилянтів нібито не зможуть вступати до вищих навчальних закладів.

До речі, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі РБК-Україна розповів, що народні депутати вже внесли на розгляд понад 1000 правок до законопроекту про мобілізацію в Україні.