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В Раді спростували фейк про намір обкладати українців новим податком

Фото: в ВР спростували фейк про податок в 18 відсотків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українців не планують обкладати податком в 18 відсотків. І такі ідеї не закладені в національну стратегію уряду.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Черговий експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в Facebook, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%... Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов", - зазначив Гетманцев.

Водночас голова парламентського комітету закликав українців не довіряти неперевіреній інформації.

Про що мова

У середу, 27 грудня, Кабінет міністрів затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Це було одним із структурних "маяків" для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мета стратегії - посилення фіскальної спроможності держави, адаптація податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, створення стимулів для повоєнного відновлення та економічного зростання.

Після цього директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив, що урядова стратегія нібито передбачає появу нового податку для українців. За його словами, будь-які надходження на картку фізичної особи нібито будуть оподатковуватися 18%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ПодаткиДанило Гетманцев