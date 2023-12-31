В Раді спростували фейк про намір обкладати українців новим податком

"Черговий експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в Facebook, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%... Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов", - зазначив Гетманцев.

Водночас голова парламентського комітету закликав українців не довіряти неперевіреній інформації.

Про що мова

У середу, 27 грудня, Кабінет міністрів затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Це було одним із структурних "маяків" для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мета стратегії - посилення фіскальної спроможності держави, адаптація податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, створення стимулів для повоєнного відновлення та економічного зростання.

Після цього директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив, що урядова стратегія нібито передбачає появу нового податку для українців. За його словами, будь-які надходження на картку фізичної особи нібито будуть оподатковуватися 18%.

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