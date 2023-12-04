У Раді спрогнозували, що буде з цінами на автогаз в Україні

Як зазначив Устенко, останнім часом більшість автогазу в Україну завозилося автомобільним транспортом, а не залізницею. Депутат від "Слуги народу" пояснює це тим, що "ринок торгівлі всіма видами палива не дуже високомаржинальний і ціна може піти як вверх, так і вниз".

"Тому, якщо ти завіз дизельне пальне в Україну за 43 гривні, то тому тобі потрібно якомога швидше його продати, бо якщо в Європі ціна піде нижче за 43 гривні, то ти так само будеш продавати і в Україні, бо ціна реагує дуже швидко", - сказав він.

За його словами, завезення вагонами займає від двох тижнів до місяця і більше.

Устенко розповів, що 40% скрапленого газу в Україну надходило з Польщі. "Після того, коли Польщі почала блокувати (кордон), звичайно 40% скрапленого газу у нас відвалилася, тобто вже почався дефіцит", - розповів депутат.

Крім того, ще 10-15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу. Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах, сказав він.

Устенко також повідомив, що з Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці.

"Ряд таких факторів призвів до того, що був дефіцит і ціна піднялася вгору", - сказав він.

Водночас оптова ціна на скраплений газ впала за останній тиждень на 10%. "Тому ціна вже пішла вниз. Навіть якщо польський кордон не буде розблокований, ми зможемо взяти газ у Румунії та далі в Європі. Ціна не впаде дуже сильно, але вона все ж таки буде зменшуватися", - сказав він.

Ціни на автогаз

Нагадаємо, ціни на скраплений газ в Україні зросли за останній місяць на 30,6% до 36,66 гривні за літр.

Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, ціни зросли через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила. Він переконаний, що блокування кордону з Польщею не могло вплинути на ціну газу.

За його словами, до нас потрапляла щонайменше третина палива, яке вироблялося в Російській Федерації чи Білорусі, і потім через різні схеми надходило. "Правила змінилися і такі схеми припинили масово застосовувати", - повідомив Рябцев.

Рябцев вважає, що ціни на автогаз в Україні вже досягли піку, оскільки газ має сенс використовувати, якщо його ціна щодо бензину менша за 65%. Нині цей поріг уже досягнуто. Тому попит на автогаз падає.