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Бензин та дизель подешевшали, автогаз подорожчав на 30%: як змінилися ціни на АЗС за місяць

Україна, Четвер 30 листопада 2023 14:12
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Бензин та дизель подешевшали, автогаз подорожчав на 30%: як змінилися ціни на АЗС за місяць Фото: ціни на дизель та бензин впали за листопад більш ніж на гривню (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне Україні знизилися за останній місяць. Автогаз подорожчав на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 листопада на бензин А-95 становлять 54,36 гривні за літр (-1,20 гривні за місяць), на дизельне пальне 54,30 гривні за літр (-1,39 гривні), на автогаз 36,66 гривні за літр (+8,60 гривні).

Бензин та дизель подешевшали, автогаз подорожчав на 30%: як змінилися ціни на АЗС за місяць

Ціни на АЗС 30 листопада

Бензин та дизель подешевшали, автогаз подорожчав на 30%: як змінилися ціни на АЗС за місяць

Причини зміни цін

Основним чинником, який впливатиме на ціну палива в Україні восени цього року, будуть світові ціни на нафту. Сьогодні нафта коштує близько 83 доларів за барель. За останній місяць ціни впали на 2 долари.

Ціни на скраплений газ в Україні зросли за останній місяць через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила.

Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, до нас потрапляла щонайменше третина палива, яке вироблялося в Російській Федерації чи Білорусі, і потім через різні схеми надходило. "Правила змінилися і такі схеми припинили масово застосовувати", - повідомив Рябцев.

Рябцев вважає, що ціни на автогаз в Україні вже досягли піку, оскільки газ має сенс використовувати, якщо його ціна щодо бензину менша за 65%. Нині цей поріг уже досягнуто. Тому попит на автогаз падає.

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Ціни на бензин
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