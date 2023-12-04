ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді спрогнозували, що буде з цінами на автогаз в Україні

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 12:55
UA EN RU
У Раді спрогнозували, що буде з цінами на автогаз в Україні Фото: ціни на автогаз будуть падати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Низка факторів призвела до стрімкого подорожчання автомобільного газу в Україні. Ціна не впаде дуже сильно, але буде зменшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко в ефірі телемарафону.

Як зазначив Устенко, останнім часом більшість автогазу в Україну завозилося автомобільним транспортом, а не залізницею. Депутат від "Слуги народу" пояснює це тим, що "ринок торгівлі всіма видами палива не дуже високомаржинальний і ціна може піти як вверх, так і вниз".

"Тому, якщо ти завіз дизельне пальне в Україну за 43 гривні, то тому тобі потрібно якомога швидше його продати, бо якщо в Європі ціна піде нижче за 43 гривні, то ти так само будеш продавати і в Україні, бо ціна реагує дуже швидко", - сказав він.

За його словами, завезення вагонами займає від двох тижнів до місяця і більше.

Устенко розповів, що 40% скрапленого газу в Україну надходило з Польщі. "Після того, коли Польщі почала блокувати (кордон), звичайно 40% скрапленого газу у нас відвалилася, тобто вже почався дефіцит", - розповів депутат.

Крім того, ще 10-15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу. Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах, сказав він.

Устенко також повідомив, що з Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці.

"Ряд таких факторів призвів до того, що був дефіцит і ціна піднялася вгору", - сказав він.

Водночас оптова ціна на скраплений газ впала за останній тиждень на 10%. "Тому ціна вже пішла вниз. Навіть якщо польський кордон не буде розблокований, ми зможемо взяти газ у Румунії та далі в Європі. Ціна не впаде дуже сильно, але вона все ж таки буде зменшуватися", - сказав він.

Ціни на автогаз

Нагадаємо, ціни на скраплений газ в Україні зросли за останній місяць на 30,6% до 36,66 гривні за літр.

Як повідомив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, ціни зросли через сезонне зростання попиту в Польщі та нові митні правила. Він переконаний, що блокування кордону з Польщею не могло вплинути на ціну газу.

За його словами, до нас потрапляла щонайменше третина палива, яке вироблялося в Російській Федерації чи Білорусі, і потім через різні схеми надходило. "Правила змінилися і такі схеми припинили масово застосовувати", - повідомив Рябцев.

Рябцев вважає, що ціни на автогаз в Україні вже досягли піку, оскільки газ має сенс використовувати, якщо його ціна щодо бензину менша за 65%. Нині цей поріг уже досягнуто. Тому попит на автогаз падає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС