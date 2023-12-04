В Раде спрогнозировали, что будет с ценами на автогаз в Украине

Ряд факторов привел к стремительному удорожанию автомобильного газа в Украине. Цена не упадет очень сильно, но будет уменьшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное членом Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексеем Устенко в эфире телемарафона.

Как отметил Устенко, в последнее время большая часть автогаза в Украину завозилась автомобильным транспортом, а не по железной дороге. Депутат от "Слуги народа" поясняет это тем, что "рынок торговли всеми видами топлива не очень высокомаржинален и цена может пойти как вверх, так и вниз".

"Поэтому, если ты завез дизельное горючее в Украину за 43 гривны, то поэтому тебе нужно как можно быстрее его продать, потому что если в Европе цена пойдет ниже 43 гривны, то ты так же будешь продавать и в Украине, потому что цена реагирует очень быстро", - сказал он.

По его словам, завоз вагонами занимает от двух недель до месяца и больше.

Устенко рассказал, что 40% сжиженного газа в Украину поступало из Польши. "После того, когда Польша начала блокировать (границу), конечно 40% сжиженного газа у нас отвалилось, то есть уже начался дефицит", - рассказал депутат.

Кроме того, еще 10-15% газа завозили из стран Балтии, которые также не могут заехать через Польшу. Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию кружным путем. Но там тоже были очереди на границах, сказал он.

Устенко также сообщил, что из Румынии не отгружали газ из Галаца из-за шторма в Черном море. Также возникла проблема с газом из Америки, пришедшим без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне.

"Ряд таких факторов привел к тому, что был дефицит и цена поднялась вверх", - сказал он.

В то же время оптовая цена на сжиженный газ упала за последнюю неделю на 10%. "Поэтому цена уже пошла вниз. Даже если польская граница не будет разблокирована, мы сможем взять газ в Румынии и дальше в Европе. Цена не упадет очень сильно, но она все же будет уменьшаться", - сказал он.

Цены на автогаз

Напомним, цены на сжиженный газ в Украине выросли за последний месяц на 30,6% до 36,66 гривны за литр.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, цены выросли из-за сезонного роста спроса в Польше и новых таможенных правил. Он убежден, что блокировка границы с Польшей не могла повлиять на цену газа.

По его словам, к нам попадала по меньшей мере треть топлива, которое производилось в Российской Федерации или Беларуси, и затем через разные схемы поступало. "Правила изменились и такие схемы прекратили массово применять", - сообщил Рябцев.

Рябцев считает, что цены на автогаз в Украине уже достигли пика, поскольку газ имеет смысл использовать, если его цена к бензину меньше 65%. Сейчас этот порог уже достигнут. Потому спрос на автогаз падает.