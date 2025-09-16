У Раді розповіли, скільки коштів заклали в бюджет-2026 на держпрограму "єВідновлення"
Понад 7 млрд грн попередньо заклали до бюджету України у 2026 році на компенсації державної програми "єВідновлення".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк.
З різних джерел на житлові сертифікати за знищене житло передбачено виділення 5 млрд 467 млн 800 тис. грн, розповіла Олена Шуляк, посилаючись на додаток до проекту про державний бюджет України 2026 (законопроект №14000) щодо передбачених коштів для відновлення знищеного/пошкодженого житла за бюджетними програмами Мінрегіону.
"Окрім цього 1 млрд 228 млн 500 тис. грн планують спрямувати на надання компенсацій на ремонти пошкодженого житла", – зазначила голова Комітету.
Повідомляється також, що ще 356 460 тис. грн зі спеціального фонду спрямують на розроблення проектної документації капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених РФ.
І по факту наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії кошти можуть бути розподілені на компенсацію за знищений чи пошкоджений об’єкт житлового призначення (у тому числі будинки дачні та садові).
Програма "єВідновлення" в Україні
Нагадаємо, у рамках державної програми "єВідновлення" українці вже понад 2 роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла, або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій. Станом на 1 вересня компенсації отримали 131 432 родини на загальну суму 44,375 млрд грн.
Як відомо, компенсації реалізуються в рамках проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".