ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Раде рассказали, сколько средств заложили в бюджет-2026 на госпрограмму "єВідновлення"

Вторник 16 сентября 2025 15:12
UA EN RU
В Раде рассказали, сколько средств заложили в бюджет-2026 на госпрограмму "єВідновлення" Фото: Елена Шуляк рассказала, сколько средств заложили в бюджет-2026 на "єВідновлення" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Более 7 млрд грн предварительно заложили в бюджет Украины в 2026 году на компенсации государственной программы "єВідновлення".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Из разных источников на жилищные сертификаты за уничтоженное жилье предусмотрено выделение 5 млрд 467 млн ​​800 тыс. грн, рассказала Елена Шуляк, ссылаясь на приложение к проекту о государственном бюджете Украины 2026 (законопроект №14000) относительно предусмотренных средств для восстановления уничтоженного/поврежденного жилья по бюджетным программам Минрегиона.

"Кроме этого 1 млрд 228 млн 500 тыс. грн планируют направить на предоставление компенсаций на ремонты поврежденного жилья", – отметила председатель Комитета.

Сообщается также, что еще 356 460 тыс. грн из специального фонда направят на разработку проектной документации капитального ремонта многоквартирных домов, поврежденных РФ.

И по факту наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, средства могут быть распределены на компенсацию за уничтоженный или поврежденный объект жилищного назначения (в том числе дома дачные и садовые).

Программа "єВідновлення" в Украине

Напомним, в рамках государственной программы "єВідновлення" украинцы уже более 2 лет получают выплаты для проведения ремонтов поврежденного в результате российской агрессии жилья, или же для приобретения нового дома на замену разрушенному. По состоянию на 1 сентября компенсации получили 131 432 семьи на общую сумму 44,375 млрд грн.

Как известно, компенсации реализуются в рамках проекта Всемирного Банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)".

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Госбюджет Жилье Верховная рада
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым