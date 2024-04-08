В Раді розповіли, як Україна долає екологічні виклики війни і що чекає попереду

За її словами, дотримання зеленого курсу - наскрізна тема документу програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні коштів на відновлення у розмірі 50 млрд євро у період з 2024 по 2027 рік. Вона вимагає від України ряду структурних реформ, які стосуватимуться зокрема зеленої трансформації, досягнення екологічної стійкості, а також екологічних та кліматичних стандартів, які діють в ЄС.

"Мінімум 16 млн га земель наразі забруднені боєприпасами. Мінімум 100 млн тонн будівельного сміття. Пошкоджено або навіть зруйновано 500 промислових підприємств, з яких частина займалася хімічною промисловістю. Більше того - зараз під загрозою знищення як мінімум 2,5 млн га природоохоронних територій і це ще не остаточні цифри. Всі ці екологічні виклики повинні бути враховані нами при плануванні відновлення. Незабаром ми представимо на обговорення законодавчу рамку відновлення, в розробці якої керувалися і вимогами, зазначеними у програмі Ukraine Facility, в якій зелений курс - наскрізна тема", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що подолання екологічних викликів обов‘язково повинні враховувати і українські територіальні громади, які нині займаються розробкою програм свого комплексного відновлення. При цьому, ОМС повинні не просто зафіксувати екологічні руйнування і збитки, які через них понесла громада, а і дати чіткі пропозиції щодо того, яким чином долатимуться ці виклики.

Шуляктакож підкреслила - зелене відновлення можна віднести до найважливіших і водночас найскладніших аспектів відновлення і відбудови України, оскільки цей процес може тривати від кількох десятків до сотень років. Тому на цьому етапі важливо об‘єднуватись - і не просто на рівні держави і міжнародних партнерів, а з науковою і освітньою спільнотами.

За її словами, надважливим аспектом відновлення є розмінування українських територій, оскільки третина з них наразі лишається замінованою. Втім, важливим проміжним досягненням у цьому плані стало те, що у минулому році, Україні вдалося розмінувати територію, яка дорівнює площі Чорногорії.

Ще один важливий пункт європейського зеленого курсу, який запроваджує наша держава - управління відходами. Шуляк нагадала, що Україна вже прийняла Закон про управління відходами, але надалі потрібно прийняти секторальні закони у цій сфері. Зокрема, про управління небезпечними відходами, відходами від руйнації тощо.

Крім цього, нам потрібно прийняти важливі євроінтеграційні закони про екологічний контроль, промзабруднення і території смарагдової мережі. Наразі Смарагдова мережа в Україні включає близько 12% території країни, у тому числі чимало українських лісів. Фінансування на її підтримку і розвиток Україна зможе отримувати завдяки тому, що у 2022 році вона приєдналася до європейської програм LIFE. Це фінансовий інструмент ЄС, спрямований виключно на захист довкілля та кліматичні дії.

Також важливим питанням є збереження біорізноманіття - Україна займає 6% євразійського континенту, але має при цьому 35% біорізноманіття Європи. Це унікальність, яку потрібно зберігати і захищати, підсумувала Шуляк.