RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде рассказали, как Украина одолевает экологические вызовы войны и что ждет впереди

Фото: как Украина одолевает экологические вызовы войны и что ждет впереди (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна провести ряд неотложных мероприятий в поддержку зеленого курса и экологических реформ, если хочет получить 50 млрд евро от Европы за Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, соблюдение зеленого курса - сквозная тема документа программы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине средств на восстановление в размере 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 год. Она требует от Украины ряда структурных реформ, которые будут касаться, в частности, зеленой трансформации, достижения экологической устойчивости, а также экологических и климатических стандартов, действующих в ЕС.

"Минимум 16 млн га земель загрязнены боеприпасами. Минимум 100 млн тонн строительного мусора. Повреждены или даже разрушены 500 промышленных предприятий, из которых часть занималась химической промышленностью. Более того - сейчас под угрозой уничтожения как минимум 2,5 млн га природоохранных территорий и это еще не окончательные цифры. Все эти экологические вызовы должны быть учтены нами при планировании восстановления. В скором времени мы представим на обсуждение законодательную рамку восстановления, в разработке которой руководствовались и требованиями, указанными в программе Ukraine Facility, в которой зеленый курс - сквозная тема", - сообщила Кобчик.

Она добавила, что преодоление экологических вызовов обязательно должны учитывать и украинские территориальные общины, занимающиеся сейчас разработкой программ своего комплексного восстановления. При этом, ОМС должны не просто зафиксировать экологические разрушения и убытки, которые из-за них понесла община, но и дать четкие предложения по поводу того, каким образом будут преодолеваться эти вызовы.

Шулякт также подчеркнула - зеленое восстановление можно отнести к важнейшим и одновременно сложным аспектам восстановления и восстановления Украины, поскольку этот процесс может длиться от нескольких десятков до сотен лет. Поэтому на этом этапе важно объединяться - и не просто на уровне государства и международных партнеров, а с научным и образовательным сообществами.

По ее словам, важнейшим аспектом восстановления является разминирование украинских территорий, поскольку треть из них остается заминированной. Впрочем, важным промежуточным достижением в этом плане стало то, что в прошлом году Украине удалось разминировать территорию, равную площади Черногории.

Еще один важный пункт европейского зеленого курса, который вводит наше государство - управление отходами. Шуляк напомнила, что Украина уже приняла Закон об управлении отходами, но в дальнейшем следует принять секторальные законы в этой сфере. В частности, об управлении опасными отходами, отходами от разрушения и т.п.

Кроме этого, нам нужно принять важные евроинтеграционные законы об экологическом контроле, промзагрязнении и территории изумрудной сети. В настоящее время Изумрудная сеть в Украине включает около 12% территории страны, в том числе немало украинских лесов. Финансирование в ее поддержку и развитие Украина сможет получать благодаря тому, что в 2022 году она присоединилась к европейским программам LIFE. Это финансовый инструмент ЕС, направленный исключительно на защиту окружающей среды и климатические действия.

Также важным вопросом является сохранение биоразнообразия - Украина занимает 6% евразийского континента, но имеет при этом 35% биоразнообразия Европы. Это уникальность, которую нужно сохранять и защищать, подытожила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэкологииВерховная рада