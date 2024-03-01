У Раді розповіли, хто зможе отримати бронювання під час мобілізації

За його словами, звичайно, бронювання буде передбачатись не лише для держслужбовців, працівників Нацполіції і працівників ОПК, а і для інших сфер.

"Ми прийшли до консенсусу, що бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету міністрів", - пояснив нардеп.

За словами Веніславського, у законопроекті визначається лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів, а що стосується держслужбовців категорій Б і В - серед них може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних.

"Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів - для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи", - констатував член комітету.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що оловною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.