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У Раді розповіли, хто може стати новим міністром культури

Фото: Юлія Федів (facebook.com/yuliia.fediv)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада може найближчим часом призначити нового міністра культури та інформаційної політики. Ймовірно, посаду отримає Юлія Федів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами парламентарями, очолити Мінкульт після Олександра Ткаченка може колишня директорка "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.

Голосування у парламенті очікується на найближчому пленарному засіданні.

Як зазначив нардеп, якщо на посаду голови Мінкульту призначать Федів, то теперішній уряд буде з найбільшою кількістю жінок в історії України.

Що відомо про Федів

Юлія Федів у період з 2018 до 2021 року очолювала "Український культурний фонд". З 1 липня 2021 року до 1 червня 2022 року була директором ГО "Громадське телебачення", а також співпрацювала з ЮНЕСКО.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше посаду міністра культури обіймав Олександр Ткаченко.  Після низки скандалів, зокрема, з недоцільними витратами бюджету, президент Володимир Зеленський особисто доручив прем'єру Денису Шмигалю знайти заміну на посаду глави Мінкульту.

Рада відправила Ткаченка у відставку 27 липня. Тимчасовим очільником Міністерства культури та інформаційної політики став Ростислав Карандєєв.

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