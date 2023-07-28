Після звільнення Ткаченка. Кабмін призначив в.о. голови Мінкульту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича", - написав Мельничук.

При цьому заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Євгенія Кравчук зазначила, поки кандидатур на посаду голови Мінкульту, які офіційно обговорювалися, немає.

"Є якісь симпатії. Багато звучить прізвище Антона Дробовича, керівника Інституту національної пам'яті. Я вважаю, що він був би гарною кандидатурою", - додала вона.

Що відомо про Карандєєва

Карандєєв став чиновником ще 2001 року. Тоді його обрали депутатом Київської міської ради. З того часу він обіймав різні посади на рівні місцевої влади.

Вже 2007 року Карандєєв став директором департаменту фізичної культури Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. 2008 року вже був заступником голови відомства.

У 2015 році Карандєєв обійняв посаду заступника голови міністра культури України. Його призначили першим заступником у 2020 році.

Звільнення Ткаченка

Нагадаємо, раніше посаду міністра культури обіймав Олександр Ткаченко. Його вирішили звільнити після низки скандалів, президент Володимир Зеленський особисто доручив прем'єру Денису Шмигалю знайти чиновнику заміну.

Вже 27 липня Рада більшістю голосів відправила Ткаченка у відставку.