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У Раді розповіли, чи можлива екстрадиція ухилянтів із купленими довідками ВЛК

Фото: член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може задіяти екстрадицію для повернення чоловіків, які виїхали за кордон за купленими довідками військово-лікарської комісії. Використання цього механізму є юридично можливе.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", - заявив він. 

За словами Веніславського, для екстрадиції громадянина України з території інших країн необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження, а конкретна особа - отримала статус підозрюваного у кримінальному діянні.

Він наголосив, що використання придбаних довідок військово-лікарської комісії про непридатність - це використання фальшивих документів, що саме по собі є злочином.

Екстрадиція українців-порушників із-за кордону

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.

За його словами, ті, хто залишив Україну незаконно, нестимуть відповідальність за законами за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації.

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