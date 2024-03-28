В Раді розкритикували нову модель "бронювання" співробітників, яку розробляє Мінекономіки

Модель бронювання, яка передбачала зарплату в 35 тисяч гривень, нарешті знята з розгляду, тому що викликала критику суспільства. Однак в економічному відомстві мають нову схему, яка зробить бронювання доступним лише для "своїх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Схоже, деякі депутати нарешті зрозуміли, що ідеєю про бронювання за зарплату в 35 тисяч рили собі яму. І тепер відхрещуються від неї, голосячи, що ця ідея взагалі не має права на життя. На комітеті цю правку зняли навіть без розгляду", - зауважив нардеп.

Добре, що влада нарешті дослухалась до суспільства і визнала, що ця модель від початку не витримувала ніякої критики, каже нардеп. Водночас, він повідомив, що у економічному відомстві є нові ідеї.

"Певні нові ідеї щодо мобілізації у економічному відомстві є. На жаль, в них досі ідеї на користь багатих і своїх, а не для економіки воюючої країни", - додав нардеп.

Економічне бронювання в Україні

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Тоді Наталуха пояснював, що йшлося про ідею надати броню найманим співробітникам та фізособам-підприємцям, чий щомісячний податковий платіж становить близько 6500 гривень (податок на доходи або єдиний податок для ФОПів). Якщо казати про найманих працівників, то йшлося про українців, які заробляють понад 35 000 гривень на місяць.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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