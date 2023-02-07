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Раді рекомендували призначити Клименка головою МВС

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 10:00
Раді рекомендували призначити Клименка головою МВС Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Правоохоронний комітет рекомендував Верховній раді призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Ігор Клименко наразі є тимчасово виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ. Це сталося після того, як керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським загинуло через падіння гелікоптера у Броварах.

Додамо, що вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення Ігоря Клименка главою МВС.

Зазначимо, як повідомляло РБК-Україна парламент може найближчим часом призначити Клименка міністром внутрішніх справ.

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Міністерство внутрішніх справ України Клименко Верховна рада
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