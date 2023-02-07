Раді рекомендували призначити Клименка головою МВС
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Правоохоронний комітет рекомендував Верховній раді призначити Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, Ігор Клименко наразі є тимчасово виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ. Це сталося після того, як керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським загинуло через падіння гелікоптера у Броварах.
Додамо, що вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання про призначення Ігоря Клименка главою МВС.
Зазначимо, як повідомляло РБК-Україна парламент може найближчим часом призначити Клименка міністром внутрішніх справ.
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