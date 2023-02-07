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Раде рекомендовали назначить Клименко главой МВД

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 10:00
Раде рекомендовали назначить Клименко главой МВД Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной раде назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", - написал Гончаренко.

Напомним, Игорь Клименко в настоящее время временно исполняет обязанности министра внутренних дел. Это произошло после того, как руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, погибло из-за падения вертолета в Броварах.

Добавим, что вчера премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении Игоря Клименко главой МВД.

Отметим, как сообщало РБК-Украина, парламент может в ближайшее время назначить Клименко министром внутренних дел.

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Министерство внутренних дел Украины Клименко Верховная рада
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