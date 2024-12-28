У Раді просять НКРЕКП обґрунтувати розрахунки тарифу на транспортування газу

Голова підкомітету Ради з енергетичної безпеки Вікторія Гриб звернулася до Національної комісії що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням обґрунтувати розрахунки тарифу на транспортування газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист до голови НКРЕКП Юрію Власенку.

"Прошу надати інформацію, на основі якої НКРЕКП, були проведені розрахунки та розроблений проєкт постанови щодо встановлення тарифів для ОГТСУ на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2025 – 2029 років, а також надати інформацію, на підставі яких норм права та за рішенням якого органу або посадової особи Регулятор порушив процедурні норми при перегляді тарифів, зокрема відсутності детальної інформації та показників в публічних пояснювальних матеріалах до Проєкту Постанови НКРЕКП щодо нових тарифів на послуги транспортування природного газу через ГТС на 2025-2029 роки", - вказано в листі.

Гриб наголосила, що непрозорість тарифоутворення та незаконне закриття доступу учасників ринку газу до показників, на підставі яких здійснюється розрахунок тарифів ОГТСУ має ознаки порушень законодавства про регулювання природних монополій.

Нардеп також підкреслила, що зараз важливо забезпечити дотримання законів в сфері регулювання діяльності монопольних утворень, в тому числі дотримання законодавчо встановленої процедури прозорості та обґрунтованості формування тарифів.

Раніше голова Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що через збільшення тарифу "Оператора газотранспортної системи України" на транспортування газу промисловість буде вимушена підвищити вартість своєї продукції.