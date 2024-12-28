В Раде просят НКРЭКУ обосновать расчеты тарифа на транспортировку газа

Председатель подкомитета Совета по энергетической безопасности Виктория Гриб обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой обосновать расчеты тарифа на транспортировку газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо к главе НКРЭКУ Юрию Власенко.

"Прошу предоставить информацию, на основе которой НКРЭКУ, были проведены расчеты и разработан проект постановления по установлению тарифов для ОГТСУ на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2025 - 2029 годов, а также предоставить информацию, на основании каких норм права и по решению какого органа или должностного лица Регулятор нарушил процедурные нормы при пересмотре тарифов, в частности отсутствия детальной информации и показателей в публичных пояснительных материалах к Проекту Постановления НКРЭКУ относительно новых тарифов на услуги транспортировки природного газа через ГТС на 2025-2029 годы", - указано в письме.

Гриб отметила, что непрозрачность тарифообразования и незаконное закрытие доступа участников рынка газа к показателям, на основании которых осуществляется расчет тарифов ОГТСУ имеет признаки нарушений законодательства о регулировании естественных монополий.

Нардеп также подчеркнула, что сейчас важно обеспечить соблюдение законов в сфере регулирования деятельности монопольных образований, в том числе соблюдение законодательно установленной процедуры прозрачности и обоснованности формирования тарифов.

Ранее глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что из-за увеличения тарифа "Оператора газотранспортной системы Украины" на транспортировку газа промышленность будет вынуждена повысить стоимость своей продукции.