У Раді пропонують зробити вільним перетин кордону для однієї категорії студентів

Проєктом закону пропонується надати можливість безперешкодного перетинання кордону (виїзду з України) громадянам України віком до 24 років які є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за денною або дуальною формами навчання в закордонному навчальному закладі.

Обґрунтування законопроєкту

Як зазначають автори проєкту, проблема виїзду за межі України, особливо молоді, з подальшою інтеграцією за кордоном та небажанням повернутися до України, стає все більше відчутною.

У пояснювальній записці наводяться дані Eurostat, за якими станом на 30 листопада 2024 року близько 4,2 млн українців мали тимчасовий захист у ЄС. При цьому "дорослі жінки" становили майже половину (46,3%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (33,3%), тоді як дорослі чоловіки становили трохи більше п'ятої частини (20,4%).

"При цьому, можна говорити, про те, що орієнтовно за межами України перебуває не менше 1,5 млн осіб чоловічої статі віком до 24 років", - йдеться в записці.

Поряд з цим, на сьогодні продовжується практика виїзду за межі України підлітків віком до 18 років. В подальшому такі особи, навіть навчаючись у освітніх закладах, роками не приїжджають в Україну до своїх рідних чи друзів. Такі юнаки та їх сім’ї вибирають залишатися за кордоном і здобувати освіту. Але за цей час юнаки втрачають зв’язки з Україною, рідними та друзями, активно інтегруються в інших країнах і, врешті-решт, втрачають бажання повертатися додому, пишуть автори.

А зважаючи на те, що з підлітками віком до 18 років виїжджають їх матері, держава втрачає велику кількість працездатного населення, а сім’ї через те, що дружина і чоловік роками знаходяться в різних країнах, розпадаються, вважають депутати.

"Враховуючи зазначене потрібно змінити підходи до обмеження виїзду юнаків віком до 24 років за межі України на навчання та усунути перепони для того, щоб вони безперешкодно відвідували Україну, своїх рідних у зручний для них час протягом всього періоду навчання, що надасть змогу зберегти їх зв’язки з Україною, зміцнить сім’ї та дозволить скоротити дефіцит кваліфікованої робочої сили, який виникне в майбутньому за рахунок молодих спеціалістів з дипломами закордонних навчальних закладів", - йдеться в проєкті закону.