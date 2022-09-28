У Раді пропонують забезпечити військовим 10-денні відпустки
У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8081.
Документом пропонується надати можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 10 календарних днів.
"Разом з тим, на практиці існує набагато більше випадків , коли присутність військовослужбовця в сім'ї є необхідною, і, навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій", - йдеться в документі.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", понад половина українців (54%) мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.
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