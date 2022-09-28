У Раді пропонують забезпечити військовим 10-денні відпустки

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Документом пропонується надати можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більш як 10 календарних днів.

"Разом з тим, на практиці існує набагато більше випадків , коли присутність військовослужбовця в сім'ї є необхідною, і, навпаки, коли можливість побачити сім’ю, рідних є важливою для військовослужбовця, особливо під час дії воєнного стану, ведення воєнних (бойових) дій", - йдеться в документі.