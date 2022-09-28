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В Раде предлагают обеспечить военным 10-дневные отпуска

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Украина, Среда 28 сентября 2022 14:45
В Раде предлагают обеспечить военным 10-дневные отпуска Фото: военным будут предоставлять отпуска на 10 дней во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8081 .

Документом предлагается предоставить возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

"Вместе с тем, на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и, наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения военных (боевых) действий", - говорится в документе.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (54%) среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

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